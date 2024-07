L’Italia ha finalmente il suo regolamento Cloud per la Pubblica Amministrazione

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo un lungo peregrinare, il prossimo 1° agosto entrerà in vigore il nuovosui serviziper la. Il testo definitivo è frutto di un accordo siglato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il tutto rientra all’interno di uno degli obiettivi fondamentali individuati all’interno delle missioni del PNRR e dovrebbe garantire al nostro Paese un livello di digitalizzazione – a livello di PA – più elevato, soprattutto in termini di cyber security. Le aziende che, infatti, vorranno ottenere la certificazione per collaborare con loro, infatti, dovranno garantire degli standard e dei livelli di sicurezza informatica di livello. Altrimenti non potranno superare il processo di qualificazione.