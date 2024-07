La Vigor ha il suo regista C’è De Angelis in mezzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Nuovo giorno, altro annuncio", lo fa sapere laattraverso una nota. E infatti ecco Alessandro De, il prossimo metronomo della mediana di Clementi. Le novità arrivano con cadenza quotidiana dalle parti del "Bianchelli" anche se il nome di Decircolava ormai da tempo tra addetti ai lavori e tifosi. Deè un marchigiano doc, nato ad Ascoli Piceno, cresce nel vivaio dell’Ascoli fino a diventare capitano della formazione Primavera. "Classe 1998 - sottolinea il club - è un playmaker, unpuro, uno di quelli a cui consegnare la palla significa metterla in banca". Dopo l’esperienza giovanile in bianconero, si mette alla prova ad Avezzano, seguono le esperienze con Seregno, Vastese, Casatese, Montegiorgio e Sant’Angelo, sempre in Serie D.