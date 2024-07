Immigrazione | il Consiglio di Stato dà ragione al governo la Tunisia è porto sicuro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Svolta sull’. Ildi, ribaltando la decisione presa precedentemente d’urgenza , ha datoalMeloni :laè “un Paese”, le Ong hanno torto e l’Italia può consegnare le 6 motovedette che serviranno a contrastare gli arrivi via mare a Lampedusa. Una sentenza che chiude le bocche agli integralisti di sinistra che avevano esultato dopo la decisione sulla sospensiva. La sentenza deldiLa sentenza dei giudici di Palazzo Spada entra nel merito stabilendo che “le norme evocate dalle associazioni ricorrenti( le Ong), non risultano applicabili”. L’ordinanza fa specifico riferimento al memorandum fra Italia e, che prevede l’invio delle motovedette per il “rafforzamento delle capacità della Guardia Nazionale del ministero dell’Interno tunisino nell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime, finalizzate al contrasto dell’irregolare”.