Il ritorno del separé | ecco come utilizzarlo

(Di sabato 6 luglio 2024) Una volta, ad essere ciclica era la moda: le tendenze irrompevano sul mercato, duravano il tempo d'una stagione, e poi venivano riposte in un cassetto. Ben conservate perché, prima o poi, sarebbero tornate. Oggi, lo stesso trend pare riguardare il mondo del design. Basta pensare alle tappezzerie che, in voga negli anni '70, sono ora tornate in una veste artistica e moderna. Wallpaper, si chiamano oggi. O carte da parati. Ma c'è anche un altro elemento tipico delle case del secolo scorso, a cui sta toccando la stessa sorte: è il, o paravento che dir si voglia. La storia delIl paravento nacque, in maniera ovviamente rudimentale, oltre 2.000 anni fa. Ma è solo nella Cina del 200 a.C. che si diffuse capillarmente, diventando un vero e proprio complemento di design: all'epoca, di moda erano soprattutto gli elementi con decorazioni mitologiche, naturali o rappresentanti scene di vita di palazzo.