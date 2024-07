Gli intellettuali occidentali e quell' amore proustiano per il comunismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Paul Hollander, nell’ormai classico “Pellegrini politici”, ci ha mostrato che gliamanti delerano in fondo degli inguaribili proustiani: “Ammirare le rivoluzioni sconfitte ha gli stessi vantaggi che amare a distanza una bella donna (o un uomo), il cui fascino non è mai stato verificato condividendo un letto, un bagno o una cucina”. L’essenziale è che l’amata sia molto lontana, come la Cina; o che, pur vicina, non si sappia niente di lei, salvo dicerie più o meno favolistiche. Nelle stesse pagine Hollander raccontava un aneddoto illuminante. Negli anni Settanta, un visitatore presso un’università scandinava aveva chiesto agli studenti quale fosse il loro paese ideale, e con sua grande sorpresa si era sentito rispondere: l’Albania.