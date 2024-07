Domenica è l’ultimo giorno per abbonarsi a tutto il mondo del Fatto Quotidiano ad un prezzo davvero speciale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Era il 23 settembre del 2009, quando Ildebuttò nelle edicole. 15 anni dopo festeggeremo il nostro compleanno con la consueta tre giorni a Roma. Tre lustri di inchieste e giornalismo indipendente, senza sconti ai potenti. Non è stato facile schivare gli ostacoli posti dalle lobby economiche e dai palazzi della politica. Ci siamo riusciti insieme a voi e grazie a voi: una comunità di lettori fedeli all’edicola ma anche agli abbonamenti. Finanziamenti pubblici non ne abbiamo mai incassati e siamo rimasti fedeli ai valori deli inizi. Le notizie prima di. Così abbiamo scoperchiato per primi i guai giudiziari della ministra Daniela Santanchè con il gruppo Visibilia, le avventure di Vittorio Sgarbi, lo scandalo di Piero Fassino con un profumo in tasca senza averlo pagato, la fermata del treno ad personam per il ministro e cognato d’Italia Francesco Lollobrigida.