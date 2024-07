Buchanan gioia dal suo Canada | Venezuela KO Ora super rivale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilha vinto ai calci di rigore contro ilnei quarti di Copa America.da casa per, dopo la rottura della tibia. QUALIFICAZIONE – Tajonpuò strappare un sorriso, dopo giorni terribili a causa della frattura alla tibia, per la qualificazione del suoin semifinale di Copa America. La Nazionale di Marsch, autentica new entry in questa competizione, dopo aver passata come seconda classifica il gruppo A (alle spalle dell’Argentina, ma davanti a Cile e Perù), ha eliminato anche ilai quarti di finale. Nel match che si è disputato alle 3 italiane ad Arlington, i canadesi passano in vantaggio dopo 13? con Shaffelburg. Nella ripresa, i sudamericani escono meglio e il solito intramontabile Rondon rimette tutto in equilibrio al 65?.