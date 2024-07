Bologna al via il raduno | ecco i convocati di Italiano in vista del ritiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Prenderà il via ufficialmente lunedì la stagione deltargato Vincenzo. I rossoblu agli ordini del tecnico di Karlsruhe si riuniranno al Centro Tecnico Nicolò Galli lunedì alle 17.30 per il primo allenamento della nuova stagione che darà il via alper preparare il campionato 2024/2025. Una settimana di lavoro a Casteldebole e poi la partenza per Valles dove si terranno le due settimane di, intervallate tra diverse amichevoli per tastare il polso della preparazione. Assenti i nazionali, con la lista deiche è stata allungata con diversi prospetti provenienti dalla Primavera. Già presente il neo acquisto Emil Holm mentre non figura ancora tra iJuan Miranda che potrebbe rispondere alla chiamata della Nazionale olimpica spagnola.