Uomo nudo in fuga per Roma Ma non c’entra il caldo Cosa ha scoperto la Polizia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una scena da film, ai limiti dell’incredibile. Un 40enne italiano ieri aè stato costretto a fuggire, completamente, per sottrarsi a un agguato preparato da tre uomini e da una escort di origini rumene. Una volta in strada, l’è stato soccorso dallanella zona universitaria della Sapienza, al Nomentano. La terribile disavventura dello sfortunato cliente è iniziata quando la giovane escort, con la quale si era incontrato altre volte per fare sesso a pagamento – e che aveva anche aiutato quando lei aveva simulato di avere subito un furto in casa – lo aveva convinto a raggiungerla nel suo appartamento. Dopo averlo invitato a spogliarsi, la ragazza ha fatto entrare due connazionali di 18 e 23 anni e una ragazza di 32. La “banda” ha cominciato a minacciare il malcapitato cliente e poi a colpirlo con calci e pugni, sino a minacciarlo con un coltello se non avesse consegnato soldi, bancomat e numeri di sicurezza delle carte.