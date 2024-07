Stazione sotto i ferri Biglietteria chiusa per lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le transenne hanno ormai avvolto l’intera area dellaferroviaria. A terra prendono forma le bozze della nuova sagomatura degli spazi, che dovranno essere più belli e soprattutto più sicuri, tenendo alla larga le cattive frequentazioni che caratterizzano il polo da anni. Le speranze ci sono e sono alte, tanto che di questi tempi, pur tra cartelli e divieti temporanei, nessuno cita i disagi e tutti parlano delle opportunità. Sperando – con toni diversi - che si concretizzino. Al momento iprocedono su due fronti. Il primo è quello dellastessa, nel quale Ferrovie sta intervenendo da mesi, sia per garantire nuovi standard di sicurezza antisismici al complesso, sia per realizzare una velo, che per offrire migliori standard qualitativi ai passeggeri e ai fruitori dell’area.