Ricattava la famiglia Schumacher | arrestato in Germania un addetto alla sicurezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un uomo è statocon l’accusa di aver ricattato ladi Michael. Si tratterebbe di un 53nne, che lavorava comepresso la, fermato dpolizia di Wuppertal, in. E’ già la quarta persona sospettata del reato e, secondo gli inquirenti, sarebbe il complice di un 52enne e suo figlio 30enne, fermati a giugno nel parcheggio di un supermercato a Groß-Gerau, e un’altra donna, arrestata (ma poi rilasciata) in Svizzera. Dovrebbe essere stato lui a digitalizzare le foto private delladell’ex campione di Formula 1 in cambio di una commissione. Gli altri due uomini avevano infatti chiesto un pagamento milionario– si parla di circa 15 milioni di euro – e anche mandato dei file come prova, minacciando di pubblicarli sul dark web.