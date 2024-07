Pugilato | Garcia espulso dalla WBC per insulti razzisti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ryanè statoWBC dopo aver utilizzato deglie un linguaggio islamofobo sui social media. Il pugile statunitense, che un mese fa è stato squalificato per un anno a seguito di una violazione delle norme antidoping, ha usato un linguaggio inappropriato durante uno space di ‘X’. Il presidente della WBC Mauricio Sulaiman ha dichiarato: “Nell’esercizio della mia autorità di presidente del WBC, espello Ryanda qualsiasi attività con la nostra organizzazione“. La famiglia diha rilasciato una dichiarazione scritta, in cui si legge che le parole dell’atleta “non sono in linea con il suo vero carattere o con le sue convinzioni, né con quelle della nostra famiglia. La nostra famiglia non supporta inequivocabilmente alcuna dichiarazione fatta dain merito a razza o religione: queste non riflettono chi è veramente Ryan e come è stato cresciuto”.