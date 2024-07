Pensioni 2025 quali le misure probabili | Opzione donna prorogata e Quota 104?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Come vi avevamo anticipato ieri parlando di una futura riformae delle dueche stanno facendo discutere per la maggiore:41 per tutti con taglio del 20% o uscita dai 64 anni, quest’oggi procediamo col secondo elaborato del Dott. Perfetto ove esplora lestiche che potrebbero essere attuate nel. Come potrete poi leggere dalle parole del nostro esperto emerge una particolarità sebbene si parli tanto di flessibilità in uscita in realtà lepongono una certa rigidità , basta vedere i requisiti fissi imposti per potervi accedere. Inoltre riemerge uno dei fattori predominanti che sta incidendo sulla riformaossia la denatalità , un problema al quale nemmeno la Riforma Monti-Fornero é in grado di offrire una soluzione.