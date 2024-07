Ostia viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa del padre | arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno tratto in arresto unromano nella flagranza dellazione deldiai propri familiari e deldi ritorno nel Comune di Roma. Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in via Prospero Intorcetta per un uomo che avevato ildiale al fratellastro, con cui gli era stato imposto il rispetto di una distanza minima di 500 metri dagli stessi, poiché già denunciato più volte per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli operatori, giunti sul posto, hanno suonato al citofono e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento dove hanno trovato il, notando immediatamente che ilera visibilmente impaurito dalla presenza del figlio.