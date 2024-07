Napoli scatenato | altro colpo fissate le visite mediche

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilvuole chiudere in fretta i primi acquisti per consentire a Conte di lavorare con il gruppo al completo già a Dimaro:leC’è una stagione da riscattare, un decimo posto da cancellare ed allora di tempo da perdere non ce n’è. Va di fretta ilche vuole regalare a Conte la possibilità di lavorare con il gruppo quanto più completo possibile già dall’inizio del ritiro. Giornate intense per Giovanni Manna che sta tessendo la tela per portare Alessandro Buongiorno in azzurro: l’inserimento dell’Inter dovrebbe essere stato schivato con il calciatore che nella notte ha confermato di voler mantenere la parola data ai partenopei. Si lavora quindi alla definizione di tutti i dettagli con il difensore classe 1999, con l’accordo con il Torino già trovato per una cifra complessiva di quaranta milioni tra fisso (trentacinque) e bonus (cinque).