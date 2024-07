Massaccesi si toglie i sassolini La Lube è servita a due città Si sono fatte pubblicità grazie a noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Doveva essere l’abituale conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, ma per oltre mezzora il vice presidente dellaVolley Albinoha monopolizzato l’incontro replicando alle tante dicerie nei confronti della società. E toccando il problema media-spettatori o il rapporto con Macerata prima e Civitanova adesso. Senza mai alzare la voce, usando parole non banali ma certamente inattese dai presenti. "Qualche lamentela per i prezzi l’avevamo avuta – ha esordito – e per prima cosa li abbiamo abbassati, sia per gli abbonamenti che per i singoli biglietti. Tuttavia non penso che questo possa aumentare molto le presenze al palas. Abbiamo riflettuto e a Civitanova va di moda ragionare così: se lanon gioca per lo Scudetto, non andiamo a vederla.