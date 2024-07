LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | miglior tempo per Bissegger partito Sobrero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.33 Ricordiamo che lo svizzero sarà protagonista anche alle Olimpiadi nella prova a cronometro a Parigi. 14.32 30’06” per, che passa ovviamente in testa alla classifica. primo vero riferimento della corsa. Intanto èMatteo(Red Bull-Bora-Hansgrohe). 14.30 Passa in testa Nils Politt, in 30’49”. Ma sta arrivando14.27 Nel fratprosegue la sua corsa: in testa al secondo inter, alle sue spalle Michael Matthews. 14.25 Occhio anche al tedesco Politt, in rimonta e al comando al terzo intermedio. 14.23 Durbridge va in testa con ildi 31.14,83. 14.18 Durbridge passa al comando al terzo intermedio e viaggia verso il primo posto al traguardo.