LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Martin precede Marc Marquez Bagnaia 8 non forza Alle 15 00 le pre-qualifiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Non migliora nessuno. Il tempo di riferimento rimane l’1:20.584 di Jorge. 11.31si ferma ai box senza aver tentato l’ultimo giro, mentre cade anche Acosta. Spagnolo nella ghiaia in curva 13, l’ultima. 11.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA PL. Vinales migliora in 1:20.878 e lima 2 millesimi al suo crono. 11.29 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gidi. I piloti si rilanciano ora per l’ultimo tentativo. 11.28risale in moto ma non riesce ad accendere la sua Ducati. Si ferma in curva 3 e la parcheggia. 11.27cade in curva 1 e finisce nella ghiaia. Vinales migliora ed è terzo a 296 millesimi da. 11.26inizia a spingere e chiude in 1:21.