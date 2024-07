In gara barche azionate solo da motori ’verdi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è un team di giovani universitari legati all’Emilia-Romagna, e che fa capo all’ateneo di Bologna, che in queste ultime settimane si è preparato con cura nella acque di Marina di Ravenna, col sostegno tecnico e logistico del Circolo Velico Ravennate. I pontili del club del presidente Matteo Plazzi hanno ospitato nella propria sede il catamarano UniBoat Solar Team, per una competizione un po’ ‘sui generis’, ma molto contemporanea, frada‘verdi’. Si tratta della ‘Monaco energy boat challenge’, manifestazione ideata dallo Yacht Club de Monaco, che raccoglie, nella undicesima edizione, ben 450 studenti universitari divisi in 46 team, in rappresentanza di 40 università e 25 nazioni. Laè piuttosto articolata ed è suddivisa in diverse categorie, che rappresentano diversi modi di andare per mare in maniera alternativa, utilizzando cioè energia elettrica e sorgenti rinnovabili.