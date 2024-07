Il Bestiario della settimana – La frecciata di Geppi allo Strega | Applaudite siamo in diretta Qui non si possono coprire i fischi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un applauso allaAll’annuale cerimonia per il Premiola presentatriceserataCucciari si ripete. L’anno scorso aveva smascherato il ministro alla Cultura Sangiuliano, che stava in una giuria per giudicare libri che non aveva letto, quest’anno ha aperto la serata con la frase: “cheine non si”, riferendosi al pessimo servizio mandato in onda dalla Rai (che si è giustificata spiegando che il video era stato realizzato da una produzione esterna) nel quale istesso ministro erano stati sostituiti con applausi. Fratelli d’Italia questa volta ha deciso di inviare al premio il presidentecommissione Cultura Federico Mollicone che si è distinto subito dicendo “facciamo un plauso alla”.