I 143 anni di Pinocchio Una giornata di festa per celebrare il burattino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Collodi (Pistoia), 5 luglio 2024 –incontra Giacomo Puccini, o meglio: le eroine pucciniane nel concerto a ingresso gratuito in programma a Collodi, al Giardino Garzoni, sabato 6 luglio alle 21.30, durante le celebrazioni dei 143dalla prima apparizione di, sul Giornale per i Bambini (1881-2024). Il concerto, dal titolo ’Fortissime!’ è un viaggio in musica alla scoperta delle protagoniste delle opere di Giacomo Puccini: donne a volte forti, a volte fragili, vittime o ribelli, personalità sempre uniche, rese eterne dalle melodie che ciascun personaggio ha ispirato al compositore. Un’esperienza coinvolgente per riflettere sugli stereotipi di genere e su alcuni tratti universali della condizione femminile, catturati da Puccini e sublimati nella sua opera immortale.