Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di venerdì 5 luglio 2024)live dellatraoggi, venerdì 5 luglio Mentre il bilancio dei morti a Gaza ha superato le 38mila vittime secondo quanto dichiarato dal ministero della Salute palestinese, si allontana un cessate il fuoco tra. Secondo quanto scrivono i media locali, infatti, oltre a insistere su tregua permanente, ritiro dell’Idf e ritorno degli sfollati nelle loro case,si rifiuterebbe di riconoscere un diritto di veto asui prigionieri palestinesi da rilasciare dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Intanto non si placa la tensione trae il Libano con gli Hezbollah che, nella sola giornata di ieri, hanno attaccato il nord dicon oltre 200 tra razzi e droni. Di seguito ledi oggi, venerdì 5 luglio 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.