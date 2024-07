Francesca Bellini direttrice sanitaria degli ospedali di Empoli San Miniato e Fucecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –è da questo mese la nuovadel San Giuseppe die da luglio ancheInfermi di Sane San Pietro Igneo di. Dopo otto anni e mezzo alla direzionedell’Aziendaero universitaria Meyer,è tornata in Asl Toscana centro, sua Aziendadi appartenenza, a settembre del 2023. Prende il posto di Silvia Guarducci, all’ospedale didal 2017 e come direttore dal 2020, e ora con incarico presso la Direzionedella Asl Toscana centro come direttore dello staff e vicedirettore sanitario aziendale. Fino al 2015, anno in cui è passata al Meyer,in Asl Toscana centro si è occupata di organizzazione dei percorsi sanitari e in particolare di gestione delle dimissioni complesse daglidell’area metropolitana.