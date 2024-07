Ccnl turismo nuovo accordo per stipendi più alti | fino a 200 euro in più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo oltre 40 ore di negoziati, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno raggiunto uncon Federalberghi e Faita, entrambe affiliate a Confcommercio Imprese per l’Italia per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro () per il settore turistico. Si tratta di un’importante conquista per oltre 400mila lavoratori impiegati nei settori alberghiero, dei villaggi vacanza, dei camping e molti altri. Ilcontratto, valido dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027, apporta significative migliorie economiche e nuove tutele per i lavoratori del settore. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno espresso soddisfazione per l’raggiunto, sottolineando come questo rappresenti un importante passo avanti per il settore turistico.