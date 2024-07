Arrestato in Romania il ladro seriale di Venturina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024) LIVORNO – Aveva procurato allarme nella popolazione locale venturinese tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. È stato rintracciato einil 23enne diTerme che insieme al compagno, un 34enne anch’esso di origine romena, aveva seminato insicurezza e paura nel territorio della provincia livornese. Verso i due è in atto di esecuzione il Mae (Mandato di arresto europeo), emesso dall’autorità giudiziaria di Livorno. L’imutazione, cinque episodi di danneggiamento e furto a danno di privati cittadini, uffici pubblici (in particolare si ricordano i danni alla delegazione comunale diTerme nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio) ed attività commerciali. Nell’immediatezza di tali eventi, i carabinieri diTerme avevano avviato un’intensa attività investigativa per ricostruire quanto accaduto e individuarne i presunti autori e, nel corso dei conseguenti sopralluoghi effettuati, è stato riscontrato che i beni maggiormente ricercati dai malfattori, oltre a denaro contante e preziosi, apparivano essere carte di credito e di pagamento che, nella quasi totalità dei casi, venivano utilizzate fraudolentemente immediatamente dopo il furto.