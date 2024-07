30 giorni di congedo di cura pagato | tanti soldi direttamente in busta paga ma pochissimi lo chiedono

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) Molti lavoratori riceveranno idelperin. Scopriamo nel dettaglio come funziona ilmento. Ilper cure è una particolare tipologia dilavorativo legato al riconoscimento dell’invalidità civile. Vediamo in che modo viene calcolato l’importo spettante al dipendente e il metodo di erogazione deidelperin(Cityrumors.it)Ilper cure non deve essere confuso con i permessi di treo ilstraordinario concesso dalla Legge 104. Riguarda, infatti, l’invalidità civile e non il riconoscimento di una minorazione fisica, psichica o sensoriale (disabilità) che dà diritto alla 104 e ai suoi benefici. L’invalido civile è colui che a causa di una menomazione ha un danno funzionale tale da aver causato una limitazione o perdita della capacità di svolgere un’attività nei limiti considerati “normali”.