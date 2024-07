Università di Firenze pubblicato il bando per l’Erasmus italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Al via: è aperto ildell’diper l’erogazione di borse di studio a supporto di programmi di mobilità didattica sul territorio nazionale. Si tratta di una novità introdotta quest’anno dal Ministero dell’e della Ricerca per promuovere l’innovazione e l’interdisciplinarietà dell’offerta formativa, rafforzando l’integrazione fra gli atenei italiani. Entro il 15 luglio (ore 13) sarà possibile candidarsi online (attraverso il Google Form) per svolgere un periodo di studio da 3 a 6 mesi presso altreitaliane, convenzionate con l’Ateneo fiorentino.permette di seguire corsi, sostenere esami, svolgere tirocini o elaborare tesi di laurea presso leospitanti, garantendo il riconoscimento del periodo di studio.