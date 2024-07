Tragedia sulla teleferica | donna muore davanti alla famiglia precipitando nel vuoto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) E’ precipitata nel. Una caduta di oltre 100 metri che non ha lasciato scampo a unanata a Trento 41 anni fa. Laè avvenuta su una. Quella nel territorio di Calasca Castiglione, località Porcareccia, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione, riferita dall’agenzia di stampa LaPresse, si sarebbe trattato di un assurdo incidente. La vittima, che era in vacanza con la, mentre stava sistemando i bagagli, sarebbe rimasta agganciata all’impianto adibito soltanto al trasporto di attrezzature. Mentre cercava di liberarsi, per cause ancora da accertare, laè stata avviata, trascinando con sé larimasta incastrata. Poco dopo, la 41enne è precipitata nel