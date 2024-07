Striscione contro Ilaria Salis | il padre Roberto querela sei giovani leghisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Monza, 4 luglio 2024 – Sfrontale fradell’eurodeputata di Avs, e i. Il genitore della neoeuroparlamentare, di recente uscita dal carcere di Budapest dove era stata rinchiusa perché accusata di aver picchiato due militanti neonazisti, ha presentatosei ragazzi iscritti al movimento guidato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il gruppetto aveva srotolato unodavanti casa della famiglia a Monza con la scritta “abusiva sei la vergogna di Monza”, in riferimento al presunto debito che la docente avrebbe contratto con Aler, in seguito all’occupazione di una casa popolare. La reazione deiAlla denuncia sono seguite le proteste del partito di Matteo Salvini, fra gli altri, con il segretario deiAlessandro Verri che ha parlato di un "vile atto intimidatorio", il coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti che ha invitato i ragazzi "a non farsi intimidire" e il capogruppo della Lega al Consiglio regionale lombardo Alessandro Corbetta che ha sottolineato come esista "il reato di occupazione ma non di".