Sondaggi | centrodestra avanti di 15 punti Quanto valgono i partiti italiani a un mese dalle Europee

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Resta di 15il distacco trae centrosinistra in Italia secondo i dati Supermedia Agi YouTrend, che mette insieme inazionali sulle intenzioni di voto. A uncircaelezioni, non si registrano grandi variazioni nelle preferenze deglicon Fratelli d’Italia che rimane primo partito al 28,9%, con un +0,1%. Cala di uno 0,1 il Pd (20,0%), M5S sale di 0,4% al 10,4%, -0,6% per Forza Italia (9%), Lega allo 8,7% (-0,3) Verdi/Sinistra 6,6% (-0,2) Azione 3,3% (-0,1) Italia Viva 2,2%, Pace Terra Dignità 1,9 (-0,3) +Europa 1,8 Sud chiama Nord 1,1 (-0,1) Noi Moderati 0,7. La variazione più rilevante è il -0,6% per Forza Italia, attribuibile peraltro al fatto che gli istituti di rilevazione sono tornati a sondare separatamente Noi Moderati.