Salerno Rione Carmine | una soluzione per l’emergenza furti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Ilè pronto a reagire all’ondata diche sta affliggendo la zona. Laproposta è l’adozione del protocollo “Controllo di Vicinato”, già applicato con successo a Cava de’ Tirreni. Controllo di Vicinato: Lacontro l’Escalation dineldiI residenti delsono disposti a collaborare attivamente con le forze dell’ordine: la loro proposta include l’utilizzo della rete wi-fi privata per garantire il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza, con l’obiettivo di arginare i crescenti episodi di microcriminalità registrati negli ultimi mesi, da piazza San Francesco a via Valerio Laspro. Un Modello di Cittadinanza Attiva Il protocollo “Controllo di Vicinato” prevede un modello di cittadinanza attiva, trasformando i residenti in sentinelle del quartiere.