(Di giovedì 4 luglio 2024)(Pisa), 4 luglio 2024 - La matematica potrebbe venire in soccorso del sindaco diGabriele Gasperini. La disposizione "quote rosa" prevede che nelle giunte dei Comuni con più di 3mila abitanti (ne conta oltre 15mila) nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura minore al 40%. Tuttavia via è una postilla interessante: il calcolo va condotto "con arrotondamento aritmetico". E il 40% di sei (esattamente quanti sono gli elementi innella cittadina del mobile) è 2,4. Quindi – stando all’arrotondamento aritmetico per difetto – sono sufficienti due donne income fu a San Miniato nella scorsa legislatura. Ecco allora che questo potrebbe sbloccare una situazione che rischiava davvero di farsi complessa.