Palinsesti LA7 2024-2025 | Flavio Insinna condurrà Family Feud nel preserale

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024)un quiz show su La7. Si inizia a delineare il palinsesto dell’emittente per quanto riguarda la stagionecon tanti nuovi volti e programmi che sicuramente cattureranno i telespettatori. Vediamo insieme tutte le novità annunciate.a La7 con ‘’: quando in onda È tempo di conoscere i nuovi, per quanto riguarda La7. La presentazione è avvenuta oggi, giovedì 4 luglio, a Milano. Noi di Superguidatv eravamo presenti e abbiamo ascoltato le novità annunciate dall’editore Urbano Cairo e dal direttore di La7, Andrea Salerno. Si parte subito con la riconferma di Enrico Mentana (fino al) e con l’annuncio dell’arrivo di un volto molto caro agli italiani, quello di