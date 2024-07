Ogni età ha la sua crema viso | dai 20 40 60 anni la pelle e le sue esigenze cambiano così la skincare più idonea Guida agli ingredienti migliori da scegliere per ogni decennio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alleata imprescindibile didonna, laaiuta a mantenere labella, tonica, idratata, luminosa. Indispensabile per tutta la vita, quella “perfetta” si determina dalla formulazione: a fare la differenza sono gli specificiche, utilizzati nel momento giusto della vita, fanno davvero la differenza. Quando iniziare a usarle? Prima è, meglio è. Dalla classicaidratante a quelle anti-age,età ha la sua. Cura del: cinque cattive abitudini che invecchiano laX Leggi anche › Creme in gel, la soluzione perfetta (ultra leggera) per l’estate, come sceglierla in base all’età La salute dellaè strettamente legata alle abitudini personali.