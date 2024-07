Horizon | An American saga – Capitolo 1 la recensione | il peso dell’ambizione

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il film:: An1. Regia: Kevin Costner. Cast: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington Genere: Western. Durata: 180 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Un villaggio del profondo West viene attaccato violentemente da un gruppo di nativii, in pochi si salvano tra cui una madre con sua figlia. Un mandriano, dopo aver ucciso un bandito, fugge scortando una donna e un bambino. In una tribù di nativi alcuni giovani membri se ne vanno. Una carovana di coloni attraversa vaste lande di territorio in cerca di una zona in cui insediarsi. Questi i vari fili narrativi che vanno a comporre il mosaico western di. A chi è consigliato?: A chi cerca un’esperienza western a 360 gradi, che non prevede concessioni alla modernità ma solo un grande e avvolgente abbraccio al classicismo, aspirando grandezza.