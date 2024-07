Guendalina Tavassi si è sposata a sorpresa foto del matrimonio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show, Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso, per anni abbiamo vistoin numerosi programmi televisivi. Le cose sono cambiate da quando Barbara d’Urso ha lasciato Mediaset (ma già quando l’hanno trasferita nello ‘sgabuzzo’), l’opinionista lontana dalla tv però ha continuato a lavorare sui social, dove ha anche documentato la sua storia con Federico Perna. Dopo due anni d’amore Federico eieri pomeriggio si sono sposati. I due sono volati alle Maldive, dove hanno organizzato un. La coppia ha condiviso ledel ‘sì’ su Instagram.e le confessioni fatte a Monica Setta e Barbara d’Urso.. “Io mangio tanto, mi piace mangiare, poco cucinare e quindi ero preoccupata di partire per L’Isola dei Famosi.