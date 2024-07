Germania | VDA dazi su EV cinesi danneggiano interessi di UE

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Berlino, 04 lug – (Xinhua) – Iprevisti contro i veicoli elettrici (EV) prodotti in Cina sarebbero controproducenti per gli obiettivi climatici dell’Europa e dannosi per l’industria e i consumatori, ha dichiarato ieri la German Association of the Automotive Industry (VDA). L’associazione ha avvertito in un comunicato che anche i produttori di auto occidentali in Cina saranno colpiti daiintrodotti dall’Unione Europea (UE), in alcuni casi anche in modo piu’ pesante rispetto alle aziende. La cooperazione e la produzione delle case automobilistiche europee in Cina sono “un importante tassello per la trasformazione e la competitivita’ dell’Europa”, ha dichiarato la VDA, sottolineando che l’UE ha storicamente beneficiato della sua apertura nel commercio internazionale.