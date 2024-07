Esce il 1 agosto The Well il nuovo horror di Federico Zampaglione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Online il trailer ufficiale di The, il, terrificantedi. Nelle sale italiane dal 1, interpretato da Lauren LaVera (Terrifier 2) e acclamato dagli appassionati come uno dei film più scioccanti degli ultimi anni. Il Male ha nuove profonditànei cinema il 12024, distribuito da Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment, The, il, terrificantefirmato da(già autore di Nero Bifamiliare, Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali, Morrison), acclamato dagli appassionati come uno dei film più scioccanti degli ultimi anni. Il trailer ufficiale del film, rilasciato in due versioni, green band e red band è visibile al link https://www.youtube.com/@the-themovie.