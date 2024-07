Cina | lancia risposta di emergenza per alluvioni nel Jiangxi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pechino, 04 lug – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi ieri hannoto unadidi livello IV per leprovocate dalle recenti forti piogge nella provincia orientale cinese del. La Commissione nazionale per la riduzione dei disastri ha inviato una squadra per guidare e assistere i governi locali nelle operazioni di soccorso e nelle attivita’ di salvataggio in caso di disastri, con l’obiettivo di garantire le necessita’ di base dei residenti colpiti. Su richiesta delle autorita’ della provincia, la Sede statale per il controllo dellee l’assistenza in caso di siccita’ e altri dipartimenti hanno stanziato per la provincia borse di tessuto, attrezzature per l’illuminazione, pompe di drenaggio, giubbotti di salvataggio e altri materiali di soccorso in caso diper un valore totale di circa 8,13 milioni di yuan (circa 1,14 milioni di dollari).