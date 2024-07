Basket sfida Portorico-Italia | orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) San Juan de Porto Rico (Porto Rico), 4 luglio 2024 – Appena ricaricate le batterie dopo l’esordio vincente contro il Bahrein per l’Italdi Gianmarco Pozzecco, che tra qualche ora – più precisamente alle 2.30 di nottene (diretta su Sky Sport, DAZN e Now TV) – affronterà il secondo impegno al Preolimpico dicontro la formazione padrona di casa. L’asticella del coefficiente di difficoltà, quindi, si alza notevolmente per gli azzurri, anche perché la posta in gioco è altissima: dal momento che anche la squadra di Nelson Colon ha sconfitto il Bahrein. Conquistare la vittoria questa notte garantirebbe il primo posto del Girone B e la conseguente semifinale contro la seconda classificata del girone A, di cui fanno parte Egitto, Costa d’Avorio e soprattutto la favoritissima Lituania.