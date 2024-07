Umbria ex presidente Catiuscia Marini condannata per concorsi sanità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'exdella Regione, del Pd, è stataa due anni di reclusione dal tribunale di Perugia per due degli episodi contesti nel processo per la presunta manipolazione dibanditi dall'Azienda ospedaliera e dall'Usl 1. Assolta invece "per non avere commesso il fatto" dall'accusa di associazione per delinquere. Reato quest'ultimo del quale sono stati invece ritenuti responsabili l'ex sottosegretario agli Interni, Gianpiero Bocci, condannato a 2 anni e sette mesi e l'allora assessore regionale allaLuca Barberini, 3 anni, e l'ex direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera di Perugia, Maurizio Valorosi, 1 anno che si somma alla condanna con rito alternativo già inflitta. .