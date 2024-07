Top Ten singoli Italia | un’estate al ritmo di sesso samba e rap

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ècaldissima quella del 2024, e non solo per le temperature in salita. Tra sonorità latine e sodalizi stagionali, a infiammare l’atmosfera ci pensano gli artisti nostrani, che s’impongono nella top ten deiin. A dominare, com’era prevedibile, dato il periodo, sono i tormentoni. Sensualità esono le parole d’ordine per questi giorni di salsedine e divertimento, e anche il mese corrente sembra voler confermare questa linea di pensiero. Dietro l’apparente leggerezza di un ritornello, tuttavia, non è difficile scorgere testi con uno spessore diverso, specialmente per quanto riguarda i rapper. Dagli screzi in casa Ferragnez a un incontro tra Napoli e Roma particolarmente amato dai giovanissimi, questo luglio promette di mantenere vivo il fuoco delle settimane precedenti.