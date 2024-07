Sperimentata con successo in Senegal una tecnica per contrastare la schistosomiasi patologia che colpisce 240 milioni di persone nel mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Rimuovere l’habitat di una lumaca acquatica portatrice di parassiti e ridurre il livello di infezione nella comunità locale, il tutto generando più mangime e compost per gli agricoltori locali. Questa la brillante soluzione scaturita da una collaborazione di scienziati provenienti da Stati Uniti eper rimuovere la vegetazione acquatica in eccesso dalle aree a monte della diga di Diama, nel nord-est del. La, riportata sulla rivista Nature, ha dimostrato di generare impatti positivi sulla salute e sull’economia delle comunità locali. “È raro e gratificante quando possiamo trovare una potenziale soluzione ‘win-win’ sia per la salute umana che per i mezzi di sussistenza”, ha affermato David López-Carr, professore di geografia dell’UC Santa Barbara e coautore del lavoro.