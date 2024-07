Si lancia dall’alto sul carro della sagra choc alla festa di paese | si schianta e finisce nella calca

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sisuldi: si– Un fuori programma, fortunatamente senza conseguenze, ai soliti festeggiamenti per la MadonnaBruna a Matera, durante i quali i fedeli prendono d’assalto il. Il filmato che mostra l’episodioè diventato virale. ( dopo le foto) Leggi anche: Maltempo Italia, dichiarato lo stato d’emergenza: abitanti isolati Leggi anche: Prof muore per un malore, poi il colpo di scena sulla tomba: cosa fanno gli studenti Matera,Bruna ventenne sidalle luminarie sulin corsa Tragedia sfiorataMadonnaBruna di Matera. Secondo l’usanza i fedeli realizzano uncompletamente in cartapesta che poi viene distrutto da cittadini e turisti, che lo assaltano per portarne a casa un pezzo.