Leonardo con Rheinmetall per i corazzati italiani Occhi sul carro europeo del futuro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024), ci siamo. Come già ipotizzato, i due giganti europei hanno siglato un accordo strategico per una joint venture (Jv) paritetica atta allo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre, con un ampio respiro. Si tratta di un partenariato volto a gestire congiuntamente le commissioni dei programmi per idell’Esercito Italiano, che darà un grande peso pere tutta la filiera italiana. Su un orizzonte temporale più amplio, si svilupperà una roadmap per partecipare allo sviluppo deldel. La soluzione per iEcco, allora, che, poco dopo la rottura trae Knds, l’Italia, tramite la strategica azienda partecipata, ha trovato una nuova, eccellente soluzione per i suoi