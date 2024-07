La ricetta di Baldassarri | Il mio piano Marche in cinque mosse La prima? Infrastrutture

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Giacomo Giampieri ANCONA "Europa al crocevia, leal centro nel mondo globale del XXI Secolo" è il titolo del nuovo Monte Conero Adriatic Economic Forum (Maef) in programma domani e venerdì alla Mole Vanvitelliana di Ancona e organizzato dall’Istao, del presidente Mario(ex viceministro dell’Economia e delle Finanze), in presenza di una serie di partner istituzionali e la partecipazione, tra i relatori, di autorità politiche, rappresentanti delle categorie e associazioni, economisti. Tra gli approfondimenti previsti, l’allargamento dell’Unione europea "per essere protagonista della governance mondiale nel mondo globale", mentre quello istituzionale prevedrà il tema dell’Europa "a tre cerchi per promuovere cooperazione, sviluppo, benessere, libertà e pace".