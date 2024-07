Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 3 luglio Mentre proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza secondo il New York Times i generali dell’Idf, l’esercito israeliano, vorrebbero una pausa nei combattimenti. I generali ritengono che una tregua sarebbe il modo migliore per liberare i circa 120 israeliani ancora detenuti, vivi e morti, a Gaza, secondo quanto scrive il quotidiano statunitense. Il premier Benjamin Netanyahu, tuttavia, si sarebbe opposto alla richiesta dei generali perché convinto che, con un cessate il fuoco a Gaza,sopravviverebbe alla. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha dato il via a un’esercitazione in cui si simulava un’offensiva all’interno del Libano. L’esercitazione prevedeva “scenari di attacco in Libano, tra cui combattimenti in una fitta vegetazione e combattimenti in aree urbane”.