Demiral fa il gesto dei ‘Lupi grigi’ dopo il gol all’Austria | cosa significa e perché l’Uefa indaga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'esultanza di Merihil secondo golcon ildei, organizzazione nazionalista turca, è diventata un caso politico. Il difensore centrale ex Sassuolo, Juventus e Atalanta, che oggi gioca in Arabia Saudita nell'Al-Alhi, è sotto indagine da parte dell'Uefa, che ha aperto un'inchiesta per "comportamento inappropriato" in base all'articolo 31 del regolamento disciplinare. epa11454372 Merihof Turkey celebrates after scoring his 0-2 second goal during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Austria and Turkey, in Leipzig, Germany, 02 July 2024 (issued 03 July 2024). The UEFA on 03 July 2024 opened an investigation into "alleged inappropriate behaviour" for the so-called 'wolf salute'gestured, a gesture associated with the far-right nationalist group Grey Wolves.