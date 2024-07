Decreto sulla ricostruzione De Pascale | Il governo dia un segnale a famiglie che aspettano da tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Non so quale sindaco, parlamentare o esponente diabbia arredato casa sua con 6.000 euro. Un cittadino lo ha anche scritto su un cartello al passaggio del Tour de France: scambio volentieri 6.000 euro coi mobili di casa di qualunque esponente del. È una cifra non ricevibile". Così il sindaco di Ravenna Michele Deieri in pressing a Roma sul risarcimento dei beni mobili distrutti dall’alluvione del maggio 2023. In attesa della risposta delattesa per giovedì in conferenza unificata, il sindaco e presidente Upi, accreditato come possibile candidato del centrosinistra alle prossime regionali in Emilia-Romagna, era ieri accanto ad un ‘campo largo’ di parlamentari di opposizione messi insieme dal dem Daniele Manca (da Marco Lombardo di Azione a Marco Croatti dei 5 stelle) per promuovere due emendamenti al Dl ricostruzioni appunto su beni mobili, con la richiesta di elevare il massimale da 6.