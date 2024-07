Chiama subito l’ascensore che mi viene da vomitare | rissa furibonda durante un collegamento con Estate in Diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 4 ottobre del 2023 il corpo di Pierina Paganelli, 78 anni, era stato trovato sulla rampa d’accesso al garage, vicino agli ascensori al piano interrato in un lago di sangue in un condominio di via del Ciclamino a Rimini. La vittima era stata colpita con 29 coltellate. L’omicidio Paganelli ha occupato fin dai contenitori televisivi che si occupano di cronaca nera e i programmi specializzati di prima serata. Pierina era stata ritrovata dalla nuora Manuela Bianchi, moglie del figlio della Paganelli, Giuliano Saponi, e la Polizia ha iniziato ad indagare su Louis Dassilva (marito di Valeria Bartolucci), che viveva sullo stesso pianerottolo della Paganelli e della nuora Manuela Bianchi, con cui avrebbe avuto una relazione clandestina. Un clima rovente che ieri pomeriggio ha portato a una vera e propriae diversi momenti di tensione.